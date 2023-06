Letní koktejl Italské slzy a časová osa neviditelného vzdušného „souboje“ ruské a americké stíhačky

Glosa Jana Wirnitzera: Český Twitter, aspoň ta část, kterou sleduji, se – obrazně řečeno – ocitl v plamenech poté, co poslanec a místopředseda branného výboru Pavel Růžička (ANO) sdílel text Security Magazínu o údajném střetu ruské stíhačky s italskou F-35. Komentovat, co a v jakém pořadí se stalo, není úplně obvyklé, ale snad to v tomto případě pomůže.

Chcete si udělat divoký letní koktejl? Vezměte sklenici. Vložte údajný bojový střet amerického a ruského letounu (už je to tady!), italské slzy, ruskou vodku, techniku, kterou chce Česko za velké miliardy koupit, internetové účty, podle nichž je zbytečné zbrojit, protože Rusko by nikdy nikoho nepřepadlo, a tweety jednoho poslance ANO.

Můžete to protřepat i neprotřepat, míchat i nemíchat, ale pil bych to opatrně a dal do toho hodně ledu.

A teď, jak váš koktejl vznikl a co se při jeho tvorbě stalo. Odrážkou označíme faktické body, zbytek je interpretace.

V červnu 2021 se objevuje video, na němž je zachycen letoun F-35 a ruský Su-30. Tou dobou italské F-35, supermoderní bojové letouny americké výroby, střeží baltské státy, které nemají vlastní letectvo – země NATO s vlastními bojovými letouny tam drží štafetu, které říkají air policing. Video z instagramového účtu Fighter_Bomber sdílí například server The Aviationist.

Web (a není jediný, třeba MilitaryWatchMagazine si toho všímá také) to video nebere jako úplně jasné a prokázané, ani ho ale neproblematizuje. K podobným setkáním nad baltskými státy dochází ostatně často.

Na záběry se dívá i analytik Rob Lee (pokud vám je jméno povědomé, možná proto, že komentuje i soudobou ruskou agresi proti Ukrajině). Lee nejeví podezření, naopak přidává jednu geolokaci – z tvaru pobřeží na části záběrů to vypadá na severní pobřeží Estonska.

Approximate location of the video showing Italian Air Force F-35A's intercepting a Russian An-12 over the Baltic off the coast of Estonia. Geolocated with Google Earth.

59.509535°, 23.608845° https://t.co/mG8tDCvUpt pic.twitter.com/fBNnMO6gKB — IntelWalrus (@IntelWalrus) June 9, 2021

Těžko říci, jaký konkrétní motiv by tehdy Rusové měli k tomu, aby vymysleli falešné záběry, jak se ruský letoun setkal s americkým. Na části videa vidíme pobřeží, na přiblížených záběrech na Su-30 a F-35 (viz video) už ne. To proto, že oba letouny letí níž než stroj, ze kterého