Maďaři chtěli ukousnout „svůj“ kousek Ukrajiny, tvrdí analytik Samus. Získali od Rusů ale jen 11 Ukrajinců

Příběh jedenácti mužů, kteří se zbraní v ruce bránili Ukrajinu, ocitli se v ruském zajetí a teď jsou v Maďarsku, může být drobnou součástí velké geopolitické hry a vypovídat o mnohém.

Podle maďarské vlády jsou už jen bývalými zajatci, protože v tuto chvíli jsou svobodní a do Maďarska přijeli dobrovolně.

Naopak ukrajinské ministerstvo zahraničí tvrdí, že jsou v Maďarsku drženi v izolaci a o tom, že by byli na svobodě, nemůže být řeč. Nemají prý přístup k informačním zdrojům, s příbuznými mohou hovořit jen za přítomnosti dalších úředních osob. Ukrajinskému velvyslanectví v Budapešti se včera povedlo odvézt domů na Ukrajinu jen tři z nich.

Maďaři tvrdí, že z ruského zajetí vojáky společnými silami osvobodily Ruská pravoslavná církev a maďarský Maltézský řád. Podstatnou okolností případu je, že přinejmenším někteří mají maďarské občanství. Co to znamená, vysvětluje ukrajinský analytik Mychajlo Samus.

Na co jsme se ho mimo jiné ptali: V čem je akce s předáním ukrajinských zajatců Maďarsku problematická.

Jak premiér Viktor Orbán dlouhodobě pracuje s „maďarskou otázkou“ na západní Ukrajině.

V čem udělal Kyjev ve vztahu k Maďarsku a Maďarům chybu.

Za akcí s předáním ukrajinských válečných zajatců Budapešti vidíte snahu Moskvy přispět za pomoci Maďarska k rozvracení evropské jednoty ve vztahu k Ukrajině a Rusku. Proč?

Je to především cirkus. Hlavní cíl bych označil za ideologický. Protože zpočátku Maďaři hlásili, že bude velká tisková konference za účasti těchto ukrajinských válečných zajatců. Připravovali show. Nevím, jak chtěli vojáky donutit, jak je motivovali, aby vystoupili veřejně před kamerami a řekli to, co chtěli, aby řekli. Mohli je vydírat nebo jim něco slibovat….

Ale víme určitě, že