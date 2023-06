Kyberšikanu nepáchají jen pětkaři, ale častěji děti s dobrým prospěchem, říká expert

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kdo se nejčastěji stává agresorem a kdo obětí kyberšikany,

jak může rodina nebo škola pomoci oběti takového chování,

co mohu dělat jako svědek kyberšikany,

jaké zásady dodržovat pro bezpečné chování na internetu.

Kyberšikana je poměrně široký pojem. Co všechno si pod ním můžeme představit? Co kyberšikana je a co není?

Kyberšikana se často míchá s běžnou agresí, se kterou se na internetu setkávají jak děti, tak dospělí. Ti samozřejmě mají zkušenost s různými druhy nadávek, urážek a dehonestujícími komentáři. Aby šlo o kyberšikanu, musí platit několik podmínek.

Agrese musí být opakovaná, to zesiluje i její dopad, a člověk ji musí vnímat jako ubližující. Jinými slovy, pokud někomu pošlu sprostou esemesku „Ty krávo“, je to sprosté a vulgární, je to agrese, ale není to kyberšikana. Je to v tu chvíli jen agrese, která teprve může v kyberšikanu přerůst.

Kyberšikana má na oběť měřitelný dopad –⁠ ať už v rovině psychické, behaviorální či fyziologické. Logickým znakem také je, že v rámci kyberšikany jsou využívány moderní komunikační technologie jako internet, mobilní telefony a tak podobně.

Je ještě nějaký další znak, který je pro kyberšikanu typický?

Přidal bych například zdánlivou anonymitu. U běžné šikany vždy víme, kdo útočí. U kyber formy si mnoho pachatelů myslí, že jsou neodhalitelní, protože útok probíhá pomocí anonymního profilu nebo přezdívky.

Z vlastní zkušenosti i výsledků výzkumu mohu říct, že ve většině případů kyberšikany je agresor z okolí dítěte, ze stejné třídy nebo školy. Většinou se dá také vysledovat, kdo to byl.

Jakými mýty je kyberšikana opředená?

Je jich celá řada, například že způsobuje