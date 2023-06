Vývoj bojů (481. den): Ruští vojáci nepanikaří, na severu se pokusili o překvapivý útok

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí z pondělí 19. června. Situace na některých místech již může být jiná.

Ukrajinská protiofenziva je stále v počáteční fázi. Mnoho připravených jednotek jsme zatím v boji neviděli a zdá se, že Ukrajinci se nyní soustředí spíše na vyčerpání ruské obrany, například ostřelováním muničních skladů v zázemí, a hledání slabých míst v ruských pozicích.

Ukrajinští představitelé hovoří o osmi (malých) osvobozených vesnicích a 113 kilometrech čtverečních území, ale zdůrazňují, že úspěch nelze měřit pouze těmito čísly.

Přestože boje na záporožské frontě probíhaly i v pondělí, nedošlo k žádnému významnému pokroku. Ruský bloger a válečný zločinec Igor Girkin uvedl, že Ukrajinci po osvobození Pjatychatky v úterý zaútočili na další vesnici, Žerebjanky.

Zaporizhzhia Front Map (June 18th)

Ukrainian Forces 🇺🇦 liberated the village of Pyatykhatky, near recently liberated Lobkove

It’s reported that Russian Forces fired over 100 TOS-1 Thermobaric Rockets at the village. This would have destroyed about 40% of the village’s buildings pic.twitter.com/bvcQbuML2g

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 18, 2023