Čtenáři a novináři si navzájem moc nevěří. Dá se s tím něco dělat?

Komentář Ondřeje Štindla: Důvěra v média celosvětově klesá, roli tradičních sdělovacích prostředků ve značné míře přebírají sociální sítě, dokládá to třeba i čerstvý obsáhlý průzkum organizace Reuters Institute. Je to jev, který lidé z médií a lidé z publika vysvětlují často velmi rozdílnými způsoby. Oba výklady ale mají svá slepá místa.

Ještě nedávno se ve veřejné debatě hojně užívalo slovo „mediokracie“. Vyjadřovalo představu světa, v němž faktická politická moc je v rukou médií. V jejich redakcích se (možná podle přání majitelů) rozhoduje o tom, kdo v zemi bude vládnout, čí hvězda vystřelí do výšin a čí pohasne, co si masy čtenářů a diváků budou myslet o tom či onom, co budou poslouchat a jak se budou oblékat…

Teď už na něj člověk často nenaráží (podle databáze Newton bylo během posledních dvanácti měsíců v českých sdělovacích prostředcích užito jen třikrát). Může to být tím, že prostě vyšlo z módy. Souvisí to ale podle mě i s tím, že představa světa řízeného z redakčních porad akcionářů mediálních domů je čím dál obtížněji skousnutelná i pro člověka nadaného živou představivostí.

Ne snad proto, že by novináři jako stav přesvědčivě publiku dokázali, že žádné mocenské ambice nemají a jejich nejsilnějším motivem je zprostředkovat publiku pokud možno nezkreslené a přesné informace o důležitých událostech (ovšemže takoví také existují). Představa mediokracie (nechám stranou, byla-li kdy oprávněná) ale