Nejočekávanější přehlídka roku: Pharrell Williams pro Louis Vuitton debutoval se spektakulární show

Williamsovo jmenování do čela pánské sekce značky Louis Vuitton je plným uznáním síly černého kulturního kapitálu na globální scéně a zlomovým okamžikem v přijetí hip-hopu do luxusní módy, psal ještě před akcí deník New York Times a shrnul tak, proč byla právě včerejší přehlídka Louis Vuitton očekávána s takovým napětím.

Zároveň ale dodal, že angažmá hudebníka Pharrella Williamse do stáje Louis Vuitton může být také umíráčkem pro tradičně vyškolené oděvní návrháře, již aspirují na nejvyšší posty, které jim ale můžou kvůli své proslulosti vyfouknout celebrity, jež značkám zajistí dosah na sociálních sítích a tím i vyšší prodeje.

„Po Virgilovi jsem si nemohl vybrat klasického návrháře,“ řekl k angažování Williamse jako nástupce Virgila Abloha zástupce značky Pietro Beccari. „Bylo důležité, že jsme našli někoho, kdo má širší záběr než jen to, že je fantastický návrhář. Ale pro to konkrétní místo, v Louis Vuitton, po Virgilovi, jsem si myslel, že potřebujeme něco víc. Něco, co přesahuje