Tajné spisy vynášel v aktovce a kopíroval po nocích. Zemřel muž, který Američanům odhalil pravdu o válce ve Vietnamu

Henry Kissinger svého času nazval Daniela Ellsberga nejnebezpečnějším mužem v USA. Ellsberg ovlivnil americké dějiny jako málokterá soukromá osoba. Muž, který Američanům odhalil pravdu o válce ve Vietnamu, před pár dny zemřel. Bylo mu 92 let.

Daniel Ellsberg v létě 1969 patřil mezi odpůrce války ve Vietnamu. Bývalý zaměstnanec amerických ministerstev obrany a zahraničí ale ještě nebyl připravený porušit zákon a riskovat svobodu tím, že zveřejní informace o chybách a nepravostech, kterých se – jak byl přesvědčen – dopustila americká vláda.

Ten srpnový den…

Ale jednoho srpnového dne se u Filadelfie účastnil protiválečné demonstrace. A tam jako jeden z hlavních řečníků vystoupil jistý Randy Kehler, který oznámil, že odmítá narukovat a je kvůli tomu připraven jít do vězení.

Pro Ellsberga se jeho projev stal bodem zlomu. Po Kehlerově řeči se sebral, našel opuštěné veřejné toalety, tam si prý sedl na podlahu a hodinu plakal. „Vědomě si (Kehler) vybral vězení, protože byl přesvědčen, že dělá správnou věc,“ vzpomínal později na to, jak na něj Kehler zapůsobil.

A právě v tom srpnovém dni prý Daniel Ellsberg, kterému v té době bylo 39 let a měl dvě malé děti, sebral odvahu k činu. Rozhodl se, že vynese přísně tajnou zprávu o americké účasti ve vietnamské válce a zveřejní ji. Zpráva později vešla do dějin pod jménem Pentagon Papers.

„Když jsem v roce 1969 Pentagon Papers kopíroval, bylo mi jasné, že zbytek života asi strávím za mřížemi. Ale byl to osud, který jsem byl ochotný přijmout, pokud by to znamenalo, že