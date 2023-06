„Přijde mi to laciné.“ Špičky hnutí ANO kritizují rozhodnutí europoslankyně Charanzové, mluví o kalkulu

Charanzová patří mezi nejvýraznější poslance a poslankyně celého Evropského parlamentu. Opakovaně se umisťuje na předních místech v různých žebříčcích vlivu, domácí politiku ale zpravidla příliš nekomentovala.

Hospodářským novinám nyní v souvislosti se svým rozhodnutím popsala několik důvodů, proč se o mandát v dresu hnutí ANO již nechce ucházet. Ty se týkají zejména tuzemského směřování hnutí a aktuálních věcí souvisejících se šéfem hnutí Andrejem Babišem.

„Vidím, že hnutí ANO se teď vydává konzervativním, národoveckým směrem. A tuto politiku já zastávat nebudu,“ popisuje Charanzová s tím, že její rozhodnutí uzrávalo postupně.

„Samozřejmě bych mohla jmenovat momenty, které k němu přispěly. Z poslední doby mohu zmínit třeba to, že pan Babiš jel na setkání konzervativních a národoveckých stran do Budapešti,“ řekla HN europoslankyně.

Babišovu cestu na konferenci CPAC odsoudila i strana evropských liberálů, jejíž součástí ANO je. Do Česka se navíc chystá mise této skupiny, která má sledovat, zda jsou postoje hnutí ANO stále ještě liberální.

Vedle toho ale Charanzová zmiňuje i způsob, kterým Babiš vedl prezidentskou kampaň. Podle svých slov se s tím neztotožnila a neuměla ho kolegům v europarlamentu vysvětlit. Jako problematické vidí pak, jak říká, vykreslování EU jako nepřítele.

„Já jsem rozhodně člověk, který je k celé řadě návrhů kritický, to je o mně známo. Ale myslím si, že to nejlepší, co se Česku stalo, je to, že je členem EU a Severoatlantické aliance,“ řekla v rozhovoru.

Schillerová: Namístě by byla spíš sebereflexe

Špičky hnutí ANO si ovšem myslí, že ze strany Dity Charanzové jde spíše o předvolební kalkul. Podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka i šéfky klubu ANO Aleny Schillerové neměla Charanzová