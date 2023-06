Jak přežít informační válku (co ukázala vlna dezinformací po Pavlově výzvě k monitorování Rusů žijících na Západě)

Komentář Marie Koldinské: „Všichni Rusové žijící na Západě by měli být sledováni mnohem víc než v minulosti, protože jsou to občané země, která vede agresivní válku,“ prohlásil prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. Dodal, že by „měli být pod dohledem bezpečnostních služeb“, a spustil tím lavinu reakcí, komentářů, ale i cílených dezinformací. Co ohlasy na jeho mediální zkratku vypovídají o české společnosti a o českém veřejném prostoru?