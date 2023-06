Dvě vosí hnízda v ČT. Jak televize nezvládla problémy kolem Wollnera a Fridrichové

„Špinavé prádlo“ České televize se ještě nikdy nepralo tak veřejně jako v posledních měsících.

Bývalí a současní zaměstnanci a spolupracovníci ČT, kteří působili v Reportérech ČT a 168 hodinách, v rámci oficiálního šetření promluvili o svých často negativních zkušenostech s vedoucími pořadů. V prvním případě hovořili o častém křiku Marka Wollnera, o chování, které hodnotili jako ponižující, údajných manažerských selháních, nevyžádaných dotecích i narážkách se sexuálním podtextem. V případě Nory Fridrichové zmiňují z jejich pohledu urážlivé chování, ponižující komunikaci, špatnou organizaci práce, časté absenci vedoucí v redakci, což podle nich v mělo negativní dopady i na jejich osobní prožívání a pracovní výkon. Problémy podle nespokojených spolupracovníků trvaly roky, a ačkoliv na ně někteří z nich opakovaně upozorňovali vedení, žádné řešení nikdy nepřišlo.

S různě závažnými obviněními směrem k Wollnerovi a Fridrichové se ČT musela poprat zejména interně, celý proces ale zblízka a se zájmem sledovaly také veřejnost a mediální obec. O dění ve veřejnoprávní instituci psali například Hlídací Pes, A2larm, Seznam Zprávy, Neovlivní, iDnes, Mediář nebo veřejnoprávní iRozhlas.

Dění na Kavčích horách i to, co se dostalo do médií, tak rozproudilo debatu přesahující dvojici pořadů. Otevřelo diskuzi o tom, co si ještě šéf nebo šéfka mohou k podřízeným dovolit, jaké chování vůči ženám je v instituci považováno za přijatelné i co všechno mohlo být vedením České televize – ať už kvůli loajalitě ke značce, nepochopení závažnosti sdělení, či pouhé lhostejnosti – roky přehlíženo. Celá situace upozornila na komplikovaný problém: U novinářů, kteří jsou kvůli své práci pod velkým tlakem politiků, instituce balancuje mezi snahou neohrozit vlastní nezávislost a potřebou řešit jejich manažerské postupy směrem k podřízeným. Poukázala ale také na to, že ve veřejnoprávní instituci chybí funkční postupy, které by určovaly, co přesně lze považovat za stížnost a jak by s takovými informacemi měli manažeři nakládat.

Deník N od ledna mluvil s více než dvěma desítkami lidí, kteří mají s Reportéry ČT a 168 hodinami pracovní zkušenost. Na základě jejich výpovědí mapujeme, kdo všechno v minulosti o problémech v obou redakcích věděl, jaké stížnosti se k vedení dostaly i proč z instituce namísto zavedení systémových řešení odcházeli schopní novináři. Přibližujeme, co přesně se dělo, když televize začala údajné problematické chování v Reportérech ČT a 168 hodinách prošetřovat, jak fungovaly speciálně zřízené etické komise, jaké sliby vypovídajícím daly, jak jejich důvěru zklamaly i jak netransparentně jedna z komisí nakládala s jejich výpověďmi. Popisujeme však i to, s jakými – více či méně konkrétními – řešeními ČT přišla, jak o svých krocích komunikovala směrem k veřejnosti i do televize samotné a co reálně udělala, aby k podobným situacím v budoucnosti nedocházelo.

„Když jsem z ČT odcházel, říkal jsem si, že je to úplná Hra o trůny. Je to o tom, abyste si vydobyli pozici, měli peníze a postavení, pak už jen odrážíte útoky na trůn,“ říká jeden z bývalých redaktorů ČT.

Situací v České televizi jsme se začali zabývat v reakci na obvinění, která proti sobě veřejně vznesly osobnosti odpovědné za její klíčové publicistické pořady. Celá věc skončila odchodem šéfa redakce publicistiky Marka Wollnera, přesto nad ní zůstalo viset mnoho otazníků systémového charakteru. Proto jsme se pokusili proniknout do toho, jak pořady Reportéři ČT a 168 hodin pod vedením Marka Wollnera a Nory Fridrichové fungovaly. Během pěti měsíců jsme vyslechli svědectví více než dvou desítek lidí, kteří oběma redakcemi na různých pozicích a v různé době prošli. Ovšem samotné chování obou předních novinářů, kteří se sami stávali hromosvodem útoků části politické a dezinformační scény, tvoří jen část příběhu. Z pohledu veřejného zájmu považujeme za zásadní to, jak celou situaci vnímala Česká televize jako instituce a zda má pro podobné případy nastavené funkční postupy řešení, které lze považovat za zásadní nástroj tváří v tvář systematickým útokům na její vlastní důvěryhodnost a nezávislost.

Respondenti v textu vystupují anonymně, jejich identitu však redakce zná, všechny oslovila sama. Svá jména si nepřáli zveřejnit kvůli případným dopadům na jejich další působení v ČT nebo dalších médiích či kvůli obavám z možných veřejných útoků. Většina z nich se o svou výpověď podělila i s jednou či druhou etickou komisí ČT. Deník N mluvil také s vedoucími pracovníky, na jejichž údajná selhání vypovídající upozorňují. Redakce se s dotazy obrátila obrátila také na generálního ředitele Petra Dvořáka. Ten na ně ale neodpověděl a nabídku rozhovoru opakovaně odmítl.

I. ZPÁTKY DO MINULOSTI

Když se moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová loni v listopadu obrátila na vedení České televize se žádostí o prošetření informací o Marku Wollnerovi a jeho údajném nevhodném chování k podřízeným, asi jen málokdo si v té chvíli dokázal představit, co všechno se tímto krokem spustí.

V následujících týdnech se rozjíždí kolotoč událostí: ČT zřizuje interní etickou komisi, kam si zve bývalé i současné Wollnerovy podřízené a spolupracovníky. Celý proces brzy začíná nanovo, Wollner totiž začátkem roku recipročně podává podnět na Fridrichovou. Kauzy se medializují, na veřejnost se dostávají konkrétní příběhy.

Televize během prošetřování stahuje Wollnera z obrazovky. V lednu je rozhodnuto: Dramaturg a moderátor veřejnoprávní televizi po více než 20 letech po dohodě opouští. Fridrichová v průběhu prošetřování nadále vysílá a tvrdí, že má svědomí čisté. Věc se uzavírá v březnu – moderátorka na své pozici i na obrazovce zůstává, televize ale slibuje změnu v organizaci redakce.

I když informace shromážděné Deníkem N svědčí o opaku, Česká televize