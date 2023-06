Jiří Korn jako guilty pleasure. Vyprodanou show v O2 Areně plenily jen laciné promluvy mezi písněmi

Vždycky byl součástí mainstreamu československé populární hudby, současně stál jednou nohou mimo něj. Jiří Korn na jednu stranu zpíval líbivý, nenáročný popík, na druhou stranu vnášel do normalizačního bezčasí provokativní módní prvky a hudební estetiku západní kultury.

V osmdesátých letech začal tančit breakdance, s nímž vystoupil i v pořadu Možná přijde i kouzelník, který spolumoderoval. V devadesátkách se odvázal ještě víc, experimentoval s hip hopem i house music a vydal swingovou desku. Později vystupoval s vokální skupinou 4TET a v muzikálech.

Šňůra, do níž se pustil letos v únoru, byla tak trochu soukromým comebackem. Sám za sebe Korn nekoncertoval od devadesátých let a jeho sólová tvorba až na výroční alba či kompilace největších hitů ustoupila do pozadí.

Před čtyřmi lety oslavil sedmdesátiny v O2 Areně. Výpravnou show chtěl o rok později zopakovat, kvůli covidu ji ale musel dvakrát odložit, až se nakonec nekonala vůbec. Zpěvák tak přislíbil, že letos nachystá šnůru určenou pro menší sály, než je O2 Arena.

Na její závěr se do ní obloukem vrátil. Přidal koncert v největší hale Česka, který celé letošní turné tento týden završil.

Žal se odkládá

Vyprodanou arénu přivítal čtyřiasedmdesátiletý zpěvák hitem Žal se odkládá. Na úvod přesně zvolenou skladbu doplnil testosteronový