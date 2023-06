Vývoj bojů (480. den): Poznej svého nepřítele. V Rusku vlaje carská i sovětská vlajka a vyhrožuje se i Slovensku

Rusko musí bojovat, jiné nebude – alespoň to o sobě tvrdí.

Během víkendu se intenzivně bojovalo, Ukrajincům se nejvíce dařilo u Dněpru.

Největším úspěchem víkendu je zničení centrálního muničního skladu ruské armády.

Mapy dne – co musí ukrajinská armáda překonat; jižní fronta; kde vybuchovaly ruské muniční sklady.

Videa dne – Rusové použili dálkově ovládaný tank naplněný výbušninou; ukrajinský tank projíždí podél ruských zákopů a přiletí dvě RPG.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 18. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Rusko musí bojovat, jiné nebude – alespoň to o sobě tvrdí. V Petrohradě vztyčili tři obrovské vlajky – zástavy současného Ruska, Sovětského svazu a Ruska z dob carské říše. Tato událost s invazí na Ukrajinu souvisí tak moc, že víc by to ani nešlo. Pondělní vývoj netradičně nezačne střelbou zbraní, ale slov a symbolů.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov událost oficiálně definoval: „Jde o přesný symbol kontinuity naší státnosti.“

Je to úplně stejné, jako kdyby v Německu oslavovali zároveň vlajky moderního i nacistického Německa a doplňoval je symbol německého císařství. Napadlo by kohokoli příčetného v Německu prohlašovat za kontinuitu své státnosti zločinecký režim s desítkami milionů obětí a odkaz na říši, která vedla téměř neustálé války se sousedy? V Německu ne, v Rusku se obrazem kochal osobně Vladimir Putin.

Wow. Then Imperial and Soviet Flag raised in St. Petersburg is the manifestation of anti-imperialism😂 💪🇺🇦 pic.twitter.com/Srfm85kW0f — Ruslan Беркун 🇺🇦 (@gopachek) June 18, 2023

V žádném případě nejde o izolovanou příhodu, ale jde o způsob, jakým se Rusko samo definuje. Dělá to navíc země, která svou oběť falešně obviňuje z neonacismu, zatímco sama se hrdě hlásí k minimálně stejně zvrhlé ideologii.

Minulý týden jsme psali o setkání válečných propagandistů s Putinem. Od té doby o něm píšou servilně, až to děsí. Jeden z nich dal petrohradské vlajkoslávě v neděli neočekávaně upřímnou náplň, která usvědčuje Rusko a měla by varovat všechny ostatní. Semjon