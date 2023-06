Valdštejnská jízdárna prezentuje umělecké dědictví Josefa Mánesa, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Autorky výstavy přináší nový pohled na Mánesovu tvorbu, a to bez dobových předsudků a politických interpretací. Doprovodné programy, které zařadila Národní galerie Praha k výstavě Josef Mánes: Člověk–umělec–legenda, vás, často netradičně, provedou světem tohoto jedinečného umělce. Celá instalace bude k vidění už jen do 17. července 2023.

Mánes i po zavíračce

Národní galerie Praha přichází s jedinečnou možností objevit tvorbu Josefa Mánesa trochu jiným způsobem, prostřednictvím večerní komentované prohlídky s kurátorkou expozice. Program After Hours: Josef Mánes: Člověk⁠⁠–⁠umělec⁠⁠–⁠⁠legenda umožňuje návštěvníkům obklopit se uměním za neobyčejných okolností v intimním prostředí Valdštejnské jízdárny. Omezený počet návštěvníků dává možnost prohlédnout si díla v klidu, ve vlastním tempu, bez běžného davu. After Hours jsou tak skvělou příležitostí pro všechny, kteří touží zažít umění v nevšední atmosféře a proniknout do hlubin tvůrčího procesu Josefa Mánesa.

Krajinářské stopy Mánesů

Jakou výzvu představuje tvůrčí proces, je také možné okusit na vlastní kůži v rámci jednodenní výtvarné dílny. Workshop zahrnuje návštěvu výstavy a umožňuje účastníkům prozkoumat krajinářské postupy spojené s tvorbou Josefa Mánesa. Inspirací pro tvorbu jsou krajinářské motivy v městském prostředí. Účastníci se vydají na místa, která byla známá rodině Mánesů, včetně návštěvy zahrady Šternberského paláce na Hradčanech. Díky odbornému vedení se účastníci budou moci nejen technicky zdokonalit, ale také lépe porozumět uměleckému dílu Josefa Mánesa a jeho vlivu na českou krajinářskou tradici. Výtvarná dílna poskytuje jedinečnou příležitost prozkoumat vlastní tvůrčí potenciál, inspirovat se krajinou a objevovat postupy vytváření obrazu.

Po stopách Josefa Mánesa

Tradiční nabídku komentovaných prohlídek, doprovodných programů a seminářů rozšiřují také kulturní procházky po Praze. Jedna z nich provede zájemce po stopách Josefa Mánesa po Olšanských hřbitovech. Na akci s Monikou Švec Sybolovou budou návštěvníci moci získat hlubší vhled do života tohoto významného českého malíře a seznámí se s klíčovými postavami ze života Josefa Mánesa, jako jsou jeho múzy, podporovatelé, přátelé a sourozenci. Procházka nabídne příležitost proniknout do kontextu, ve kterém se umělec pohyboval, a poznat klíčové momenty a vztahy, které jej ovlivňovaly.

Zážitková procházka představuje fascinující možnost prozkoumat okolnosti, ve kterých se Josef Mánes pohyboval, a lépe porozumět jeho uměleckému dílu prostřednictvím historických a kulturních souvislostí.

Výstava Josef Mánes: Člověk–umělec–legenda ve Valdštejnské jízdárně přináší jedinečný pohled na tvorbu tohoto významného českého umělce. Rozmanité doprovodné programy nám otevírají možnost porozumět jeho tvůrčímu procesu. Výstava a její doprovodné programy jsou jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří touží prožít umění v neobyčejných podmínkách a porozumět genialitě Josefa Mánesa.

Umění Josefa Mánesa přetrvalo a skvěle vypovídá nejen o výtvarné etapě českých dějin. Připomíná také, že lidská kreativita nezná hranic a umění má sílu ovlivnit a oslovit generace. Jeho jedinečné dílo a vliv na českou uměleckou scénu ho opravňují nést titul nejen člověka a umělce, ale také legendy.

Vyberte z newsletterů Deníku N sobě na míru Zpravodajská Pointa N, vědecký Částečný součet, páteční Výběr šéfredaktora, kulturní live!, Česká inteligence 20. století od Pavla Kosatíka, nový newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce nebo sledování jednotlivých autorů a témat. Ihned po vydání přímo do vaší e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru.