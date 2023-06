Sociální sítě a „asociální“ těla. Stvořili jsme děsivou příšeru

Je to zvláštní svět. Zdánlivě je vše stejné – škola, práce, město i vy samotní. Něco tu však nehraje. Jde o drobné, ale svým způsob zcela zásadní rozdíly. Všichni jsou hubení, jejich pleť je hladká, rty plné, vlasy lesklé, křivky vyrýsované a nikdo (kromě vás) se nevzbudil s kruhy pod očima a hnízdem vlasů na hlavě. Ulicí naproti vám kráčí zástup modelek a modelů, kteří o sobě ale zároveň tvrdí, že jsou zcela běžní lidé, kteří takhle vypadají i při vynášení koše.

Do této třpytivé noční můry vstupují a hodiny den co den v ní dobrovolně tráví miliony lidí. Ačkoli ona dobrovolnost je trochu sporná. V tomhle světě je vše s téměř matematickou přesností navržené tak, aby v něm člověk chtěl strávit co nejvíce času. Tvůrci Instagramu nebo TikToku vědí velice dobře, co dělají.

Otázka je, nakolik přesně to víme my.

Další a další výzkumy popisují, jak