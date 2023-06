„Nebudeme vyzobávat třešničky na dortu.“ Šéf nového psychiatrického centra odmítá, že jsou jen pro bohaté

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jaký typ psychiatrické péče se v Berouně zítra otvírá.

Za co si lidé budou připlácet ze svého.

Proč centrum spouští masivní reklamu, když zatím nemá dostatek volných kapacit.

Centrum duševní rehabilitace v Berouně, které se zítra slavnostně otevře, vypadá velmi luxusně. Žádné tmavé kouty s mřížemi na oknech, ale velké vzdušné prostory, vysoké prosklené stropy, dřevěné obklady, všude rostliny. Proč je pojetí vašeho centra takto velkolepé?

Hlavní důvod je přinést změnu. A tato změna je vyjadřovaná i tou „luxusností“ prostředí. Především jde ale o změnu procesů, které budou nastavené.

Máme výhodu v tom, že jsme postavili centrum na zelené louce. Snažíme se stavět systém tak, aby byl v centru pozornosti pacient. Aby se všechny vymoženosti, které stavba skýtá, točily kolem jeho potřeb.

Už dříve jste řekl, že nové centrum nebude „wellness pro bohaté“, ale bude široce dostupné lidem, kteří psychiatrickou péči potřebují. Jestli tomu tak je, zajímalo by mě, proč vybudování centra bylo pojato takto až příliš…

Okázale, chcete říct?

Možná.

Já si myslím, že je to standard obecně nastavený v nemocnicích skupiny Akeso. A když se podíváme na sedm státních psychiatrických klinik, které prošly modernizací v rámci reformy psychiatrické péče a rekonstruovaly se z prostředků Evropské unie, rozdíl tam není tak markantní.

Vybudování centra stálo 1,2 miliardy korun ze zdrojů společnosti Akeso. Jaká léčba zde bude „na pojišťovnu“ a za co si lidé budou platit sami?

Nasmlouvali jsme zatím s pojišťovnou celkem 66 akutních lůžek a 20 lůžek následné péče. Na těchto lůžkách bude péče v rámci zdravotního pojištění.

S jakými psychiatrickými nemocemi se k vám pacienti dostanou?

Nebudeme nijak selektovat péči, takže se všemi diagnózami. Chceme pokrýt to, co region bude potřebovat. V takzvané následné péči se budeme věnovat pacientům s komplikovanějším průběhem onemocnění. Budou zde i specializované programy pro lidi s hraniční poruchou osobnosti nebo s obsedantně kompulzivní poruchou.

Délka hospitalizace bude různá. U následné péče, kde je potřeba komplexní terapeutický program, bývá osm týdnů léčby, u akutní péče průměrně kolem 15 až 20 dnů.

V centru budete mít i ambulance. Kolika pacientům budete schopni péči nabídnout?

Upřímná odpověď by byla, že tyto počty zatím nedovedu úplně říci, protože celý projekt je v rozběhu.

Ani řádově? Jestli se dá odhadnout, že budete moci přijmout k léčbě desítky, nebo stovky lidí?

Znovu pokorně odpovídám, že si nedovedu přesně představit, jaká situace bude třeba za rok. Jistě budeme nejprve začínat s desítkami lidí, nechceme nahrazovat primární běžné ambulance, ty v regionu jsou. Budeme se snažit vytvářet ambulance rychlého kontaktu.

To, co v systému chybí, co trápí většinu lidí, je, že objednací lhůty do ambulancí jsou kvůli přetížení velmi dlouhé. Budeme se snažit provést je obdobím, než se dostanou do standardní ambulance.

VZP nám odpověděla, že ambulantní péče není pro Centrum duševní rehabilitace nasmlouvaná a zatím ještě nebyla ani projednaná. To znamená, že lidé, kteří přijdou do nového centra, budou ošetřeni jen za přímé platby?