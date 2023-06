Částečný součet: smutek octomilek, fosfor na Enceladu, strašidelná umělá embrya a evropská regulace AI

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet reaguje na velmi překvapivé oznámení o úspěšné produkci syntetických lidských embryí, vysvětluje omezení evropského nařízení o regulaci umělé inteligence a nabízí novou hypotézu, proč jsou některé biologické molekuly levotočivé a jiné pravotočivé.