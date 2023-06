Připravme se na velké ztráty, ruská opevnění je obtížné prorazit, říká vojenský analytik Kastehelmi

Rusové jsou na ukrajinskou protiofenzivu dobře připravení. Netrpí nedostatkem zásob jako v Chersonu, ani takovou nouzí o lidi jako v Charkově.

A hlavně, okupovaná území skutečně dobře opevnili, říká finský vojenský analytik a válečný historik Emil Kastehelmi. Se svým týmem pomocí dat z otevřených zdrojů analyzuje situaci na Ukrajině. Postupy armád zaznamenává v interaktivní mapě.

„Postavili dračí zuby – ty lze vidět i na satelitních záběrech. Také spoustu území podminovali. K tomu je třeba přidat samozřejmě zákopy pro pěchotu, krycí pozice pro vozidla, bunkry a podzemní kryty,“ říká Kastehelmi. „Kromě toho to kombinují s momentálně sílící ruskou leteckou výzvědnou činností, což způsobuje, že pro Ukrajince je náročné skrýt své přesuny.“

To ovšem neznamená, že Ukrajina nemůže uspět. Podle Kastehelmiho jsme ještě na frontě neviděli to nejlepší, co Ukrajina má.

Na co jsme se mimo jiné ptali: Na ztráty na ukrajinské straně a na to, zda fotografie zničených tanků mohla vytvořit umělá inteligence;

na ruské opevňování a jeho různé formy od zákopů až po dračí zuby;

na možné směry útoku a to, kam mohou Ukrajinci postupovat z Velyke Novosilky;

na účinnost západní techniky i na Západě vycvičených ukrajinských brigád;

na to, jak dlouho může ofenziva trvat.

Ukrajina spustila protiofenzivu před téměř dvěma týdny. Jak ji zatím obecně hodnotíte?

Zatím se Ukrajině podařilo dosáhnout