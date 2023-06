Předčasný důchod už nemá být lákavou možností. Spočítali jsme, jak se změní s novými pravidly

Pravidla pro krácení penzí za předčasný odchod do důchodu budou přísnější. Vypočítali jsme, jak přesně to ovlivní výši penze v jednotlivých případech.

Do penze se nyní dá v jistých případech odcházet až pět let před dosažením důchodového věku, který je v tuto chvíli zastropovaný na 65 letech. Pravidla se ale nyní mají upravit. Předčasná penze by podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) neměla sloužit jako standardní nástroj pro opuštění trhu práce.

Současná pravidla pro předčasný důchod

Pro dřívější odchod do penze je nutné splnit podmínky spojené s dobou pojištění a důchodovým věkem:

lidé s důchodovým věkem pod 63 let mohou do předčasné penze odcházet nejdříve tři roky před datem řádného odchodu do důchodu;

lidé s důchodovým věkem nad 63 let mohou do předčasné penze odcházet nejdříve v 60 letech a maximálně pět let před datem řádného odchodu do důchodu.

Při předčasném odchodu do důchodu je potřeba počítat s trvalým snížením výpočtového základu, který ovlivňuje výši důchodu a je závislý na předchozích výdělcích. Ke krácení nedojde jen za podmínky, že do penze půjdete předčasně, ale