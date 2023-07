Pavěda aneb sociologie jako terč útoků

Jeden slavný historik kdysi řekl, že rozdíl mezi obyčejným člověkem a profesionálem, když hledí na minulost společnosti, se podobá situaci, kdy si na výlet vyrazí běžný turista a zálesák. Oba pozorují totéž, ale oči zálesáka umí v přírodě kolem vidět daleko víc a v odlišných souvislostech. V tom tkví kouzlo všech společenských věd, byť by se leckdo raději spokojil se svým povrchním, hluboce zakořeněným nazíráním.

Když nám někdo řekne, že to, v čem jsme vyrostli, nejsou nezpochybnitelné pravdy, většina lidí to neuslyší ráda. Narušení našich představ týkajících se toho, jak svět funguje a jak se v něm věci správně mají, nebývá příjemným zážitkem. Podrývat představy o světě, které vycházejí pouze z naší bezprostřední zkušenosti, je ovšem úkolem jakékoli vědy – i té přírodní.

Máme až příliš hluboko zažité ono biblické Matoušovo: „Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.“ Kdo hovoří o ambivalenci světa, kterou nelze vždy vtěsnat do jednoduchých binárních kategorií pravdy/nepravdy, kdo vykládá o významu mnohosti metodologií pro konečné vědecké výsledky, nebo dokonce připustí, že naše vědění je dobově podmíněné, riskuje podezření ze strany ostatních ohledně svých úmyslů přesně tak, jak praví Matouš.

Odborníci z přírodních věd s úsměvem připouští, že dnes se v jejich učebnicích píše povětšinou úplně něco jiného, než co