Deset zásadně důležitých znalostí, které vás ve škole nenaučí

Poslední Přemyslovci, slovesné třídy a kvadratická rovnice, to jsou příklady typických školních vědomostí. Nebudeme se teď zabývat otázkou, jestli se mají vyučovat i nadále, nebo nahradit něčím modernějším. Namísto toho vám ukážeme deset užitečných věcí, o kterých se během všeobecného vzdělání nejspíš nedozvíte nic.

Mohlo by jich být mnohem více než deset, není to žádný ustálený výběr. Nejde o žádné tajné ani složité věci. Jsou jen přehlížené. Některé mají teoretický charakter a učí se o nich na univerzitách, jiné jsou spíš radou jako od moudré babičky. Jejich společnou vlastností je, že když se o nich v dospělosti – někdy až ve stáří – konečně dozvíte, uvědomíte si, jak dobré by bylo znát je dříve.

1. Většina lidí o vás vůbec nepřemýšlí

Skoro každý má někdy pocit, že je všem na očích, že je centrem pozornosti, po které může snadno následovat odsouzení nebo výsměch. Je to iluze. Ve skutečnosti o vás přemýšlí jen několik lidí: rodiče, sourozenci, několik blízkých přátel, které spočítáte na prstech a obvykle k tomu stačí jedna ruka. Všem ostatním jste – řekněme si to na rovinu – víceméně ukradení. Na sociálních sítích to platí dvojnásob.

I když náhodou někdy zaujmete své širší okolí, ať v dobrém, nebo ve zlém, vydrží to obvykle pár minut. Pak přijde další podnět a váš úspěch či neúspěch je zapomenut… pokud ho nebudete sami dokolečka připomínat svým chováním. Jistě znáte výraz attention whore, překládat ho nebudu, česky to zní hodně špatně. Trochu pozornosti získáte jen tehdy, když si ji budete nepřetržitě vynucovat. Což je veliká hloupost.

Zpráva, že většině lidí na vás nezáleží, je na první pohled možná šokující, ale když se nad tím zamyslíte, zjistíte dvě věci: zaprvé, že to je pravda (poctivě si spočítejte, o kolika lidech přemýšlíte vy sami), zadruhé, že to je dobře. Dává vám to svobodu. Vynikající fyzik Richard Feynman dal svému životopisu název Snad ti nedělají starosti cizí názory? Nedělejte si s nimi starost ani vy – hlavně proto, že skoro neexistují.

2. Většina práce je týmová

Ve škole je práce ve skupině výjimkou, kterou si občas vyzkoušíte. Všude jinde je pravidlem. Jak dobře umíte vycházet s jinými lidmi, je zpravidla ještě důležitější než