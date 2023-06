Blinken sehrál v Pekingu karetní partii se Si Ťin-pchingem a spol. Čínské režii se vymkl až na závěr

Amerického ministra zahraničí přivítala v Pekingu místo červeného koberce červená čára. Nebyla to náhoda – stejně jako to, že Si Ťin-pching při jednání s ním usedl do čela stolu. Přesto měl Antony Blinken k návštěvě Číny co říct. Jen bylo nutné počkat až na její závěr.