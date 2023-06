Vývoj bojů (477. den): Rusům poprvé zabraly vrtulníky Ka-52, Ukrajinci doplácejí na slabé letectvo

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 15. června. Situace už může být na některých místech jiná.

Ukrajinci hlásí, že v uplynulých dnech sestřelili dva ruské vrtulníky Ka-52. Zatím se neobjevil vizuální důkaz jejich tvrzení. Zato je řada důkazů, že tento typ ruské zbraně z relativně bezpečné vzdálenosti úspěšně ostřeluje a ničí ukrajinskou obrněnou techniku v míře, v jaké se to Rusům dosud během celého trvání invaze nedařilo.

Nejde jen o důležitou součást probíhající ofenzivy, ale také o zjištění důležité pro českou i slovenskou armádu.

Úvodem je třeba zopakovat, že se jedná téměř výhradně o ruská tvrzení, která nelze nezávisle ověřit. Množství videí z úspěšných úderů proti ukrajinské technice je ale tak velké, že ho nelze ignorovat.

Na ukázku jedno z nich. Je z úvodní části bojů u Orichiva během předchozího týdne:

KA-52 working on Ukrainian armor in the Zaporozhye region. Very possible a tank was hit. pic.twitter.com/NsKoJCPPnX

— ayden (@squatsons) June 9, 2023