Politická Pointa N: Zemědělec hledá ministra zemědělství. Zn.: Zkušenosti nejsou podmínkou

Proč někdejší farmář, traktorista a ministr zemědělství Marian Jurečka lpí na řízení ministerstva práce a sociálních věcí? Může mít úspěch oznámená spolupráce pravicově populistických stran SPD a Trikolory? To jsou hlavní témata Politické Pointy N tohoto týdne.

Politické dění tohoto týdne komentuje Jan Moláček.

Jak KDU-ČSL hledala ministra zemědělství

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami hledala jedna politická strana vhodného kandidáta na post ministra zemědělství. Její předseda, někdejší soukromý farmář, který se při každé příležitosti nechal zvěčňovat za volantem traktoru a ministerstvo zemědělství sám už kdysi vedl, kvůli tomu už skoro nejedl ani nespal, ale ať přemýšlel jak přemýšlel, žádný vhodný kandidát ho ne a ne napadnout…

Takhle začínají pohádky, ale pokud by někdo opravdu chtěl literárně ztvárnit lidovecké pátrání, hodil by se úplně jiný žánr – absurdní drama. Jurečkovo lpění na rezortu práce a sociálních věcí místo toho, aby šel dělat to, čemu opravdu rozumí, má v sobě cosi skoro až tragikomického.

Nejspíš jste tu situaci také zažili – sedíte v práci na poradě a objeví se