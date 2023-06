Pražská TOP 09 si znovu zvolí „očištěného“ Pospíšila. Čeká se, kdo zvedne nepříjemné téma

Pražská organizace TOP 09 si v sobotu zvolí nové vedení. Tedy spíše si znovu zvolí stejné. Současný předseda Jiří Pospíšil nemá ve volbách konkurenci. Pouze se čeká, jak silnou podporu ve straně získá. Pomoci by mu mohla do celostátního vedení strany, ale také do europarlamentu.