1366 dní nejdelší bitvy druhé světové války

Na jaře 1943 probíhaly námořní boje v Atlantickém oceánu již několik let. Doby, kdy německé ponorky prakticky beztrestně posílaly ke dnu měsíčně desítky či stovky lodí, byly už minulostí. Přesto byl severní Atlantik stále smrtelně nebezpečnou oblastí jak pro osádky civilních lodí, tak i jejich válečných eskort – a samozřejmě také pro posádky německých ponorek. V květnu zde obě strany soustředily to nejlepší, co měly. Jeviště pro závěrečný střet bylo připraveno.