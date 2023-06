Vývoj bojů (476. den): Většina jednotky se nevrátila. Svědectví vojáků ukazují cenu, jakou musí Ukrajina platit za ofenzivu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 14. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Více než týden po začátku ukrajinské ofenzivy se postup zastavil. Důvodem může být i deštivé počasí. I když Ukrajinci v Záporožském směru (není jasné, kde přesně) hlásili postup o 300 až 350 metrů, Rusové drží linii jižně od Makarivky. O tuto vesnici se bojovalo, ale momentálně ji i podle ruských blogerů drží Ukrajinci.

To the front. Velyka Novosilka axis

➡️AFU has fortified positions in Makarivka, preparing…

➡️The last 2 days, the AFU has cleared lots of mines near Levadne in the blue outlined area

➡️RU pulled up defense west of Makarivka to protect Rivnopil'.

➡️Urozhaine contested 🔥 pic.twitter.com/sUEVwRPxm2

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2023