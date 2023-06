Studio N: Nezvyk. Máme politika, který splnil, co slíbil

Petr Pavel zhodnotil svých 100 dní na pražském Hradě. Po vstupu do úřadu představil v osmi bodech plán startu svého prezidentství. Týkal se zahraniční politiky, jmenování ústavních soudců nebo rozvoje regionů. A své sliby, zdá se, splnil. Co je to za úkaz? A jsou oblasti, ve kterých se prezidentu Pavlovi nedařilo? Hostem Filipa Titlbacha ve Studiu N je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.