live! Hledá se Dášeňka. Vyražte po stopách psiska, které ničilo domácnost Karla Čapka

Letos uplyne 90 let od prvního vydání dobrodružství foxteriéra Dášeňky od Karla Čapka. Při té příležitosti Čapkův památník ve Staré Huti u Dobříše připravil prázdninovou výzvu pro své (nejen malé) návštěvníky.

Začne 1. července a její podstatou je pátrání po tom, co o slavném pejskovi vlastně dnes víme, především poté, co Čapkovu domácnost opustil.

Dášeňka se narodila zřejmě v roce 1932, kniha o ní vyšla o rok později v prestižním pražském nakladatelství Fr. Borový. První vydání Dášeňky mělo 102 strany, náklad činil 2000 kusů. Kromě Čapkových fotografií a kreseb formovala velmi moderní výtvarnou podobu knihy i typografie Karla Teigeho.

Co dalšího ještě o pejskovi víme? „Ze vzpomínek Olgy Scheinpflugové i dalších Čapkových blízkých víme, že šlo o velmi živé psisko, které kousalo, trhalo a ničilo skoro vše, na co přišlo. Jak je to ostatně u hrubosrstých foxteriérů zvykem,“ popisuje ředitel památníku.

Fenka podle něj okousala dokonce i Čapkovy