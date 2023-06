Česko-slovenské slovo týdne: chrápat vs. drichmať

grafika

Pár slov o slově chrápat

Zlí jazykové tvrdí, že prý chrápu. Měl bych být tedy nad jiné povolanější k sepsání tohoto sloupku. Budiž, sám sebe občas vzbudím ze sna, asi na těch řečech trochu šprochu bude…

To je ještě ten lepší případ. Daleko hůř snáším, když někdo svým chrapotem probudí mne. A že pár takových poděsů (vesměs mužského pohlaví) znám!

Za všechny bych jmenoval jednoho: říkejme mu kupříkladu pan Jiří. Má shodou okolností zrovna v těchto dnech narozeniny, i využívám této příležitosti, abych mu poblahopřál.

Nejen k onomu růčku navíc, ale i k vítězství v pomyslném duelu kdysi kdesi, kdy mě doslova „přechrápal“.

Inu, to máte tak: já vyznávám apnoický styl a snažím se ukonejšit svého soupeře tichoučkem – a pak ho rozdrtit náhlým a nečekaným úderem, kdežto J. přímočaře sází zejména na decibely.

Řeže do toho po celý čas, podoben mluvkovi, jenž ústa nezavře a nepustí druhého ke slovu – tedy k chrupnutí.

Čech o slově drichmať

Ani slovenský protějšek českého chrápání – drichmanie – nepostrádá onu „fonetickou konstantu“ r, bez níž by tato činnost byla pojmenována falešně a zavádějícně.

Bez onomatopoického principu to v jazyce občas vážně nejde. Chrápání bez této ryčné sonory není řádné chrápání…

Jistě, můžete namítnout: a co jazyky, v jejichž fonetickém systému foném /r/ chybí…? Ano, taky mě to napadlo, kupříkladu havajština (mimochodem jazyk s nejmenším počtem fonémů – 13!! – vůbec).

Fascinovaně hledím v anglicko-havajském slovníku na portálu Wehewehe.org na ekvivalenty anglického snore: nonō, hohō, hānuna, ihu hānuna, ʻolāʻolā ka ihu; ihu ʻolāʻolā (s výdechy krátkými); ihu nā (s výdechy dlouhými).

Ovšemže nejsem odborníkem na polynéské jazyky, ale i tak se zdá, že co havajština ztrácí do fonetického arzenálu, to dohání lexikálním bohatstvím. (Schválně: kolik vás napadne synonym českého chrápat…?)

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu