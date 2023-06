Ač nebyl politikem, patřil k nejvlivnějším hlasům po roce 1989. „Český národ je třeba znovu vymyslet,“ mínil coby historik

Seriál Česká inteligence: Když po roce 1989 pomalu, ale jistě začaly v Československu zase vycházet slušné noviny, přišlo se na to, že média budou o to lepší, čím víc do nich budou psát vzdělaní lidé. Dva z nich tehdy určovali podobu veřejného diskurzu víc než jiní: filozof Václav Bělohradský a historik Dušan Třeštík. Zpětně bývají kritizováni jako ti, kdo tehdejší krátkou éru českého neoliberálního kapitalismu přijali až nekriticky.

Pokud byla definičním znakem oné doby výzva, kterou filozof Karel Kosík z odstupu vyjádřil cynickým „Obohacujte se!“, ani jeden ze zmíněných mužů ji za svou nepřijal. Ani jeden z nich nebyl bezprostředně propojen s politickou mocí. Jejich pozice byla složitější.

Dušan Třeštík (1933–2007) se zasloužil o to, že dějiny (aspoň u části lidí) přestaly být zaměňovány s minulostí. Část lidí si dodnes myslí, že posláním historie je, abychom si bůhvíproč připomínali, co se stalo před staletími. Kdyby se ale na to téma sami jenom na chviličku zamysleli, dospěli by k závěru, že něco takového nejenže nemá smysl, ale není ani možné. Ví to každý, kdo se někdy pokusil beze zbytku evokovat ve všech detailech například svůj včerejší den. Nejde to. Čas mezitím uplynul a všechno posunul a změnil.

S událostmi obecného, společenského významu, v čase navíc vzdálenými, je to ještě složitější. Z minulosti nejde vyjmout žádný její stoprocentně věrný otisk. Jediné, co má význam, je přemýšlení o dávných událostech tak, aby výsledek byl užitečný dnešnímu člověku.

V historii není nic objektivního. Každý z nás vnímá jenom to, k čemu ho zformovala jeho kultura. Proto se