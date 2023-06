Ministerstvo stále hledá firmu, která opráší Tečku. Za padesát milionů chce aplikaci „kultivovat“

Aplikace Tečka by mohla znovu najít své uplatnění. Za covidu sloužila k prokazování bezinfekčnosti, teď by si přes ni lidé mohli uchovávat záznamy od lékařů. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na „kultivaci“ aplikace v hodnotě padesáti milionů korun. Dodavatele ale zatím stále nemůže najít. Co konkrétně by za tyto peníze měla umět, ministerstvo nesdělilo.