Začínáme se chystat na oslavy pěti let Deníku N. Chceme toto výročí oslavit společně s vámi, a to hned natřikrát: výroční knihou, celodenní konferencí a závěrečným večírkem. Budeme rádi, když se k nám přidáte a když nám pomůžete v crowdfundingu, který právě odstartoval.

Oslavte s námi 5 let Deníku N: podpořte vydání Výroční knihy N

26. června to bude přesně deset let od chvíle, kdy Andrej Babiš koupil společnost Mafra a odstartoval novou éru české novinařiny, v níž většina médií skončila v rukou oligarchů.

A ve stejný den to bude přesně pět let ode dne, kdy jsme oznámili, že začínáme připravovat nový deník – právě proto, že jsme se nechtěli smířit s tím, jak v té době vypadala česká média.

Dnes máme co slavit. Zvládli jsme start uprostřed skeptických předpovědí, velká spousta lidí je v Česku ochotná nezávislou novinařinu podporovat předplatným a Deníku N patří pevné místo na české mediální scéně.

Při této příležitosti chceme přichystat Výroční knihu Deníku N, v níž budou všechny naše titulní strany, které Deníku N dávají tvář. Půjde o atraktivní vizuální kroniku doplněnou o archiválie, vzpomínky zakladatelů a členů redakce. Kniha nebude dostupná v běžné distribuci, budete ji moci získat jen přímo od nás jako sběratelskou památku. Vyjít by měla na konci října a získat ji můžete i s podpisy redakce.

31. října 2023 se v pražském kině Světozor uskuteční první Konference N pod názvem Jsme připraveni? Půjde o sérii rozhovorů se vzdělanými osobnostmi z různých oborů, s nimiž se pokusíme podívat na to, co nás čeká a jak si s tím dovedeme poradit. Moderují redaktorky a redaktoři Deníku N a bude to podnětný a inspirativní zážitek.

Ve stejný den po konferenci plánujeme oslavu našeho pátého výročí, při níž bychom chtěli pokřtít naši výroční knihu a užít si osobní setkání. Na akci bude vstup zdarma, ale můžete nám ji pomoci uskutečnit například svým darem.

Kromě výše zmíněného jsme pro vás připravili ještě další bonusové odměny od zvýhodněného předplatného po možnost objednání našich nových knih, které vyjdou na podzim:

knihy Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století tvořená profily padesáti osobností z našeho pravidelného seriálu, jako jsou například Otto Wichterle, Anna Fárová, Jaroslav Seifert, Věra Chytilová nebo Olga Scheinpflugová,

tvořená profily padesáti osobností z našeho pravidelného seriálu, jako jsou například Otto Wichterle, Anna Fárová, Jaroslav Seifert, Věra Chytilová nebo Olga Scheinpflugová, knihy Renaty Kalenské Orgány nepatří do nebe o transplantacích, obsahující obsáhlý rozhovor s celosvětově uznávanou osobností transplantační medicíny a přednostou transplantační chirurgie IKEM Jiřím Froňkem, který je doplněn o další pozoruhodné rozhovory na téma transplantace: od povídání s chirurgem přes lékařského etika a kněze v jednom až po psychiatra a pacienty s osobními a rodinnými příběhy plnými dramat, radosti i smutku

o transplantacích, obsahující obsáhlý rozhovor s celosvětově uznávanou osobností transplantační medicíny a přednostou transplantační chirurgie IKEM Jiřím Froňkem, který je doplněn o další pozoruhodné rozhovory na téma transplantace: od povídání s chirurgem přes lékařského etika a kněze v jednom až po psychiatra a pacienty s osobními a rodinnými příběhy plnými dramat, radosti i smutku a dále novinářského Zápisníku N s grafikou Lumíra Kajnara, autora řady titulních stran Deníku N, za něž získal ADC Awards

s grafikou Lumíra Kajnara, autora řady titulních stran Deníku N, za něž získal ADC Awards či grafiky Pocta novinařině Petra Poláka, též autora řady titulních stran Deníku N, za něž získal Novinářskou cenu

Děkujeme za váš zájem a podporu! A to nejenom v tomto crowdfundingu, ale po celou dobu oněch pěti let. Jste naprosto zásadní a neodmyslitelnou součástí celého příběhu N, který by se bez vás nemohl psát.