Boreliózu nemám rád, často jde o falešnou diagnózu, říká lékař. Klíšťová encefalitida bývá až devastující

„Jednou klíšťovka, už nikdy více klíšťovka,“ říká Aleš Chrdle, šéf infekčního oddělení nemocnice, která leží v ohnisku klíšťových nákaz v Česku, v Českých Budějovicích. „Ušetřili jste za očkování, říkám pacientům, když se vyhrabou z nejhoršího. Všichni odpovídají, že jim to za to nestálo.“

Proč bývá borelióza falešná či univerzální diagnóza.

Jak dlouho a jak těžko se lidé zotavují z klíšťové encefalitidy.

Proč je tak devastující a jak se můžeme chránit.

Jak se tvoří imunita proti „klíštěcím“ nemocem.

Proč je rudý flek výhra.

Jestli se dá nakazit z mléka.

Dneska je hezky…

Kdo bude mít za tři týdny víkendovou službu u nás na infekčním oddělení, má smůlu.

Tušila jsem, že to řeknete. Je to nadsázka, nebo se infekce od klíštěte projeví opravdu za tři týdny?

Nadsázka je to jen trošku. Inkubační doba klíšťové encefalitidy je skutečně plus minus tři týdny. Na jaře a na přelomu jara a léta, kdy je hezky dlouhodobě, není to nakupení případů tak znát, ale na podzim, když je déle škaredě, ale pak se najednou udělá hezky, tak zhruba tři týdny poté opravdu přichází větší množství pacientů najednou.

To jsou ti, co vyrazili na houby. Takže nadsázka založená na prožité zkušenosti.

Ale jinak platí Gaussova křivka. První příznaky se objeví sedm až dvacet osm dní po nákaze. Ale jako když dáte do mikrovlnky popkorn, v jedné chvíli to praská nejvíc. A u klíšťovky to nejvíc je kolem jednadvacátého dne.

U boreliózy taky?

Ne. Jen v případě klíšťové encefalitidy. Borelióza má velice individuální průběh a její projevy jsou roztažené v čase tak, že žádný hrb není vidět. Kromě kožního fleku, který se objeví většinou týden až měsíc po přisátí.

Parazitolog a molekulární biolog Radek Šíma, který se zabývá výzkumem klíšťat, říká, že mít flek je výhra.

A má svým způsobem pravdu. Zkušené oko ten flek bezpečně rozpozná a je to jeden z mála snadno prokazatelných příznaků boreliózy. Pokud se nasadí antibiotika, bude pacient fit a zdráv.

Jinak je borelióza nemoc, která se může projevit i léta po nákaze. U encefalitidy to neplatí? Buď ty tři týdny po nákaze, nebo vůbec?

Klíšťovka je v tomhle čitelná. Pokud jste měli klíště a po měsíci je klid, bude klid i nadále.

Je to akutní virové onemocnění, které běží ve dvou fázích. Ta první nastává