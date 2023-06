To se mi snad jen zdá! Sen noci svatojánské přivodí v Divadle pod Palmovkou i magický videomapping

Jarní novinka Sen noci svatojánské, jedna z divácky nejoblíbenějších a nejhranějších komedií Williama Shakespeare se dočká v pražském Divadle pod Palmovkou vytuněných repríz.

Příběh o lásce a nelásce a manipulacích v režii uměleckého šéfa libeňské scény Michala Langa diváky vtáhne do vizuálně silného až magického představení a využije k tomu videomapping polského designéra Natana Berkowicze. Ústředního iniciátora děje Puka, který má najít kouzelnou květinu vyvolávající lásku, jokera, který mísí dobro a zlo představí Denny Ratajský. Postavy hry utíkají do lesa, který tvůrci mění v jeho současnou podobu — pahýly stromů zároveň symbolizuji naše podvědomí; to, co se nevědomě odehrává v našich hlavách.

Sny mohou být přívětivé a milé, ale přijde určitý typ proměny a stanou se pravým opakem. Sen noci svatojánské je rozhodně hra nevlídná vůči ženám, muži rozhodují o jejich životech. Slovo ženy nemá žádnou váhu. A pokud se vzepřou, dopadnou jako Titanie, na které se Oberonova krutost podepíše nejvíc,“ říká k novince dramaturgyně Iva Klestilová.

Vizuálně působivá a rytmická inscenace Sen noci svatojánské je plná tance a zpěvu a umně kloubí pohyb s obrazem a naznačuje novou progresivní cestu budoucnosti českého divadla.

Nenechte si ujít ani další Shakespearovskou pecku z Palmovky – Zkrocení zlé ženy aneb divokou pánskou jízdu. Slavnou Shakespearovu komedii Zkrocení zlé ženy hrají pod Palmovkou výhradně muži.

Ne proto, že bychom se chtěli vracet do minulosti, ale protože svět bez žen je i dnešním tématem. Chcete vidět, jak si muži představují, že budou krotit své ženy a ony jim za to budou zobat z ruky? Jakub Albrecht v roli Kateřiny a Ondřej Veselý jako Petruccio vám představí ideální partnerské řešení.

Sen noci svatojánské v Divadle pod Palmovkou

Reprízy: 21. 6., 11.9, 25. 9. 2023

Zkrocení zlé ženy v Divadle pod Palmovkou

Reprízy: 22. 6., 12.9, 23. 9. 2023

Hrajeme vždy od 19 hodin

Vyberte z newsletterů Deníku N sobě na míru Zpravodajská Pointa N, vědecký Částečný součet, páteční Výběr šéfredaktora, kulturní live!, Česká inteligence 20. století od Pavla Kosatíka, nový newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce nebo sledování jednotlivých autorů a témat. Ihned po vydání přímo do vaší e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru.