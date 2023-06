Vývoj bojů (475. den): HIMARS vypráví vlastní verzi průběhu ofenzivy, velmi se liší od ruské

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 13. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Nadále probíhají těžké boje jižně od Velyké Novosilky. Probíhá série útoků a protiútoků, jejichž cílem je obec Makarivka. Ruská armáda se poslední dny snaží o její ovládnutí, ale i podle zpráv ruských zdrojů se jí to nedaří.

Stále se přitom bavíme jen o první linii ruské obrany, ale pokud Rusové nezastaví útok tady, v této oblasti na ukrajinskou armádu čeká už jen jedna další. Proto do okolí Makarivky směřují nové a nové ruské posily, a proto se o ni tak úporně bojuje. Na mapě hlavní čáru ruské obrany znázorňují červené tečky dále na jih:

Update:

🇺🇦 have taken back control of the settlement of Makarivka on the southern front. pic.twitter.com/wR4fAYHCVW

— War Mapper (@War_Mapper) June 14, 2023