Europoslanci schválili první regulaci umělé inteligence. Střetli se zastánci soukromí a bezpečí

Europoslanci dnes přijali celosvětově první regulaci umělé inteligence. Parlament kývl na rozdělení AI do čtyř kategorií podle míry rizika pro občany, část technologií chce zakázat. Největší spory se vedly o to, zda umožnit bezpečnostním složkám využívat systém kamer na rozpoznávaní obličejů v reálném čase.

Poslanci ve Štrasburku krátce po poledni velkou většinou hlasů kývli na první právní úpravu využívání AI na světě. Přijatá pravidla se mají dotknout umělé inteligence vytvořené a využívané v jednotlivých členských státech.

Stanovují povinnosti poskytovatelů a provozovatelů AI. Známé nástroje jako Chat GPT nebo Midjourney mají nově dodržovat základní nároky na transparentnost.

Obsah, který je jimi vytvořen, by měl být označován jako výtvor umělé inteligence. Poskytovatelé podobných služeb se mají registrovat do celoevropské databáze.

„Považuji za strašně pozitivní, že jsme to začali řešit dřív, než se to dostalo do hledáčku celého světa s nástupem technologií, které viděl každý,“ řekl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Zmíněné nástroje, jejichž textové i obrázkové výtvory v posledních měsících zaplavily sociální sítě, jsou pouze jedním ze střípků, kterému se takzvaný Akt o umělé inteligenci věnuje.

Přijatý návrh totiž rozděluje povinnosti provozovatelů AI do čtyř úrovní podle toho, jaká konkrétní rizika může občanům přinést. ChatGPT nebo Midjourney patří mezi ty