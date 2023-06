Krev, moč a sperma i plačící mimina a dívky levitující nad propastí: těmto výstavám letos v létě neuniknete

Levitace ve Ville Pellé nabízí až do srpna oddechovou připomínku českého expresivního malíře Lubomíra Typlta, která je i přes svou repetitivnost obvyklou barevnou jízdou a zábavným chvilkovým vytržením galerijního návštěvníka.

Naopak pro ty, kdo chtějí do svého programu zařadit intenzivnější ochutnávku současného umění s velkým společenským přesahem, je pak ideálním cílem – ostatně jako většinou – Centrum současného umění Dox. To otevřelo v přízemním sálu budovy novou velkou expozici Infamous Beauty, která mapuje čtyřicet let tvorby fotografa Andrese Serrana.

Neblaze proslulá krása Spojených států

Centrum současného umění Dox přikročilo po delším období skupinových výstav v největším přízemním prostoru galerie k expozici věnované jedinému umělci. A v tomto případě je zacílená pozornost rozhodně namístě. Pro následující půlrok je tu k vidění celoživotní tvorba newyorského umělce Andrese Serrana.

Fotografiemi stylizovaných portrétů, tělesných tekutin, drobných předmětů i historických prostor se Serrano věnuje tématu krásy. Krásy věcí i motivů, jež být krásné nemají – ať už proto, že primárně slouží úplně jinému účelu, nebo proto, že jsou problematické společensky a eticky.

Serranův zorný úhel přitom nezbavuje zobrazované předměty ani osoby problematického kontextu. Naopak k nim prostřednictvím uměleckých fotografií více obrací pozornost. Jak sám autor vysvětluje, jeho tvorba je „o životě, rase a chudobě, o sociální nespravedlnosti, náboženství a sexu“.

Odrazem toho je koneckonců už samotný plakát, kterým Dox láká na novou výstavu. Fotografie oka hledícího skrze otvor v bílé látce totiž málem vůbec nevznikla.

Oko totiž patří člence Ku-klux-klanu, jehož příslušníci původně portrétování odmítli mimo jiné kvůli