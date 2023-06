Ukazujeme Rusům, že na ně stát kašle. Svrhnout Putina nám nestačí, říká velitel dobrovolníků po bojích u Bělgorodu

Ruský dobrovolnický sbor (RDS) v posledních týdnech opakovaně pronikl do příhraničních regionů Ruska. Náčelník štábu RDS Alexandr s krycím jménem Fortuna v rozhovoru s Deníkem N mluví o tom, jaké jsou cíle těchto akcí, jaké jsou politické cíle RDS a jak si představují Rusko budoucnosti. Odpovídá také na otázku, jak to bylo s použitím zbraní NATO na ruském území.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké cíle má Ruský dobrovolnický sbor?

Stačí k jejich naplnění svržení Putina?

Jaké jsou rozdíly mezi RDS a legií Svoboda Ruska?

Kdo se do řad RDS hlásí a jak náročný je výběr nových členů?

Podléhá RDS ukrajinskému velení, když podniká akce na ruském území?

Jak je to s použitím zbraní ze zemí NATO na ruském území?

Jaký je vztah mezi RDS a ruskou liberální opozicí?

Povězte nám, jak jste se do Ruského dobrovolnického sboru vlastně dostal?

Do RDS jsem se dostal loni. V té době dobrovolnický sbor jako takový ještě neexistoval, jen parta lidí, kteří se navzájem znali. Takže by se dalo říct, že jsem byl na úplném začátku, v okamžiku formování jednotky.

Jaké cíle si Ruský dobrovolnický sbor klade?

Je třeba si uvědomit, že RDS se z obyčejné bandy šílených Rusů se samopaly proměnil v poměrně velkou vojensko-politickou platformu s vojenskými a politickopropagandistickými cíli. Vojenské cíle spočívají v účasti ve válce na straně Ukrajiny. Politické cíle jsou různé, ale pokud to vezmeme z globálního hlediska, jde o úplnou demontáž stávající státní moci v Ruské federaci, o úplnou demontáž systému řízení státu.

Kdyby se Putin teoreticky vzdal a jeho režim se bez vnějšího zásahu zhroutil, znamenalo by to dosažení vašich cílů?

Ne. Cílů by se dosáhnout nepodařilo. Mnozí lidé o tom mají mylnou představu, v čemž máme určitý rozpor s ostatními dobrovolnickými jednotkami. Část jiných jednotek, třeba právě legie Svoboda Ruska, za jeden ze svých cílů považuje odstranění Putina jako hlavy státu a jeho nejbližšího okolí. A to je vše. Tím v jejich pojetí rozměr element končí. My se domníváme, že je nutná úplná demontáž stávajícího systému, to znamená