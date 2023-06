Mluvme o tom, že homofobie a transfobie jsou špatné. Je to zlo a je jedno, na jakém základě vzniká, říká Kočetkov

Proč se z homofobie v Rusku stala státní ideologie?

Jak historie homofobie a transfobie v Rusku souvisí s tamním politickým systémem?

Kdy a proč o otázce postoje k LGBTQ osobám začali diskutovat úplně všichni?

Jak se ve státě, jako je Rusko, dají hájit lidská práva?

Proč je tamní společnost evropská, ale stát jako takový sovětský?

Rusko je v mezinárodním prostředí považováno za jednu z homofobních zemí. Jak se jí stalo?

Když mluvíme o Rusku, máme na mysli ruský stát, nebo ruskou společnost? Pokud mluvíme o společnosti, obecně vzato homofobní není. Před rokem 2002 situace LGBTQ komunity celkově nikoho příliš nezajímala. O tomto tématu se nemluvilo, protože pověstný trestní paragraf byl v roce 1993 zrušen (část první paragrafu 121 byla z trestního zákoníku RSFSR odstraněna 27. května 1993 a homosexualita jako taková přestala být v Rusku trestným činem, pozn. red.) a LGBTQ osoby žijící v tehdejším Rusku si pomyslely, že je všechno v pořádku. Neměly žádnou motivaci zakládat hnutí, která by tohle téma přinášela do veřejného prostoru. Společnost se k němu stavěla neutrálně, ale od roku 2002 se situace začala postupně měnit. Právě tehdy se ve Státní dumě poprvé začalo mluvit o obnovení paragrafu o homosexualitě. Tehdy to nikdo kromě iniciátorů nepodpořil.

Kdo byli ti iniciátoři?

Existovala skupina Lidový poslanec. Z dodnes politicky relativně aktivních členů do ní patřil Dmitrij Rogozin. Byl tam také poslanec Gennadij Rajkov. V politice už není, ale byl hlavním mluvčím této myšlenky. Většina v Dumě tehdy řekla ne, ale jejich návrh přesto dospěl k hlasování, a když probíhalo, všichni poslanci prostě odešli ze sálu, nakonec nikdo nehlasoval ani pro, ani proti. Tato iniciativa však byla takovým spouštěčem, který změnil situaci. Jednak se začala probouzet samotná LGBTQ komunita, začala se strachovat, viděla, že je něco špatně, uvědomila si, že musí něco dělat, nějak se společností mluvit a snažit se komunikovat se státem. Veřejně se o tomto tématu příliš nemluvilo, ale byl to takový impulz k zahájení nové etapy LGBTQ hnutí v Rusku. Zadruhé to byla příležitost pro ruské politiky, aby se k tématu vyjádřili, a tehdy se poprvé na pozadí diskuze o oživení zmíněného paragrafu objevuje pojem