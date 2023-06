Budeme muset znovu definovat lidství, říká kulturoložka k rozvoji umělé inteligence

Česko je sice jedna z nejateističtějších zemí, co se týká náboženství, ale ne co do spirituality. Podle kulturoložky Kamily Němečkové jsme velmi duchovní země. Lidé kladou důraz na seberozvoj, který podle vědce Abrahama Maslowa patří k nejvyšším lidským potřebám. Němečková mezi ně řadí i touhu po hledání smyslu života. Zmiňuje také, že technologie a umělá inteligence jsou pro lidstvo velkou výzvou. „Umělá inteligence je inteligentní jen při vyhodnocování dat, nikdy nebude mít svědomí,“ říká.