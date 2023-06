Vývoj bojů (474. den): Jak se Rusové brání ofenzivě a v čem mají výhody

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 12. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Potvrdily se další ukrajinské územní zisky jižně od Velyké Novosilky v Záporožské oblasti. Jde o část fronty ve směru na Mariupol, kde je ukrajinská ofenziva zatím nejúspěšnější. Alespoň pokud jde o osvobozené území.

Podle ukrajinských představitelů zde Ukrajinci od začátku ofenzivy postoupili na jih o 6,5 kilometru, osvobodili 90 kilometrů čtverečních a sedm osad – Neskučne, Blahodatne, Lobkove (na jiném místě fronty), Levadne, Novodarivku, Storoževu a Makarivku.

East Zaporizhzhia Front (June 12)

Ukraine 🇺🇦 has announced that they liberated the village of Levadne located in East Zaporizhzhia. It is the 5th settlement liberated on the front within the past 3 days pic.twitter.com/IjFuEgZ4E2

