Unavený Daniel Landa spílá světu. Jeho Minový pole je soundtrackem doby dezinformací

V 90. letech se Daniel Landa představoval jako vůdce národoveckých skinheadů a koketoval s neonacisty, na aktuálním albu se stylizuje do výsadkáře Jozefa Gabčíka. Jakkoliv je to absurdní, nikoho to moc nevzrušuje. Landa současný svět vidí jako minové pole, spoustu nástrah ale klade on sám.