„Říkali nám, že chlap nikdy nebrečí.“ S Petrem Čechem o proměnách fotbalu i roce „bez práce“

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak Petr Čech hodnotí zkušenost s prací v manažerské pozici v Chelsea.

Co by ve své kariéře udělal jinak.

Jak důležité je podle něj pro fotbalisty vzdělání.

V čem se fotbal vyvíjí.

Co je dobré na životě v Británii.

Co je v současnosti hlavní náplní vaší práce?

Před rokem jsem opustil pozici v Chelsea a kvůli různým klauzulím nemůžu pracovat pro jiný klub nebo ve stejné pozici, takže mám čas. Ten jsem využil, abych pokračoval ve studiu.

Loni jsem dodělal MBA a přemluvili mě, abych si udělal i doktorát. Jsem ve fázi, kdy si sháním informace na svůj výzkum, potkávám se s lidmi a vedu rozhovory.

V jakém oboru se dál vzděláváte?

Je to byznysová diplomová práce a vybral jsem si téma, které se týká Ligy mistrů a její udržitelnosti, co se týče obchodního i soutěžního modelu. Jsou to spojené nádoby. Vybral jsem si to i kvůli situaci se Superligou.

MBA jsem dělal v rámci ženevské byznysové školy a Longford International College, která ten program nabízela online a mohl jsem se mu věnovat i při práci. Doktorát bych měl dělat pod patronátem univerzity v Římě. Čas trávím i s rodinou a hraju hokej.

Po konci fotbalové kariéry jste tři roky působil v manažerské pozici. Jak tu zkušenost hodnotíte?

Když mi takovou pozici nabídli, nedalo se odmítnout pracovat v této funkci v jednom z nejlepších klubů na světě. Klub si na tu pozici mohl vybrat prakticky kohokoliv, dokonce jsem si myslel, že