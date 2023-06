Mrtvé pohřbívali už předci člověka, u nichž se to považovalo za nemožné. V čem je objev zlomový

Je to převratné, protože u tak dávných předků lidí a s tak malým mozkem to odborníci neočekávali. Nově ale vědečtí výzkumníci odhalili důkazy, že nově rozpoznaný předek druhu Homo sapiens obřadně pohřbíval své zemřelé. Takzvaný Homo naledi kromě samotného pohřbu také do jeskyň vyrýval symboly – a to tisíce let před moderním člověkem. O podrobnostech o tomto druhu i o novém přelomovém objevu mluvil Deník N s antropologem Lukášem Friedlem.