Krásné časy na Smetanově Litomyšli

Nepořídili jste si ještě vstupenky? I v tuto chvíli lze vybírat téměř napříč celým programem, pestrou dramaturgií pro vyznavače všech žánrů nejen klasické hudby, byť na některé pořady zbývají nízké desítky, či dokonce jednotky vstupenek. V nabídce zůstávají i pořady, které byly v prvních dnech předprodeje již nedostupné, například Koncert plný překvapení nebo oblíbený Večer na zámku v Nových Hradech. Téma „Belle Époque“ 65. ročníku připsal plán uvést jednu z nejslavnějších kompozic této doby, Písně z Gurre Arnolda Schönberga. K jejímu provedení se spojí 300 účinkujících, mezi 16 bicích nástrojů patří i železné řetězy. Ohromující „zvuková lázeň“ je pro svou náročnost uváděna jen vzácně. Přímo do titulu se téma ročníku propsalo v galakoncertu Národního divadla: Gala Belle Époque – Verismo. „Období Belle Époque se v Itálii týká hlavně Giacoma Pucciniho, Ruggera Leoncavalla, Pietra Mascagniho, Umberta Giordana… Jde o výběr těch nejkrásnějších operních árií, duet, ansámblů i sborů právě z éry konce 19. století v Itálii,“ doporučuje galakoncert umělecký ředitel Vojtěch Stříteský. Navíc vystoupí špičkoví sólisté: Jana Sibera, Petra Alvarez Šimková, Olga Busuioc, Jana Sýkorová, Petr Nekoranec, Eduardo Aladrén a Daniel Čapkovič. Mimořádné by mělo být také setkání s legendou klavírní hry Elisabeth Leonskou. „Bude hrát Brahmsův druhý klavírní koncert, který je vrcholem romantismu a patří k nejhranějším koncertům. V druhé části je v novodobé éře poprvé prováděna sedmá symfonie d moll Antonína Dvořáka. Je ve své tklivosti a tesknosti, ale tak oduševnělém půvabu jedním z jeho nejkrásnějších děl. Tento koncert doporučuji všem romantickým duším,“ upřesňuje umělecký ředitel. Dalším špičkovým interpretem je Fedor Rudin, který kromě jednoho z nejhezčích Čajkovského koncertů odehraje také Glinkovu předehru k opeře Ruslan a Ludmila a Dvořákovu Symfonii č. 8 G dur. Koncert je tedy plný nádherného, romantického a optimistického repertoáru. Vysloveně prožitkový bude koncert John Williams & Sinfonia Fišeriana II. s filmovou a seriálovou hudbou nebo putování Itálií s Raffaelem Abetem a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Velkém finále. A v letmém výčtu nelze vynechat galakoncert Hvězdy operního nebe. Namísto původně ohlášené Marie Agresty s Pavlem Černochem vystoupí světoznámá sopranistka Kristine Opolais.

Generální zkouška Festivalové haly

Půlkulatý ročník je mimořádný i hlavním dějištěm, kterým není jako obvykle nádvoří litomyšlského zámku, ale docela nový prostor, který bylo nutné v kratičkém čase vytvořit poté, co se v památce UNESCO naplno rozběhly původně odvolané restaurátorské a stavební práce. Uvnitř místního zimního stadionu vyrostla působivá koncertní síň a vznikla tak Festivalová hala. Veřejnost může vyzkoušet, jaký zážitek nabízí, v úterý 13. června dopoledne. Od 11.30 se zde odehraje speciální přibližně hodinový koncert, na němž vystoupí nejen Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Joela Hány, ale také řada vynikajících sólistů: klavírista Ivo Kahánek, koncertní mistr České filharmonie Jan Fišer, sopranistka Patricia Janečková a barytonista Tadeáš Hoza. Na programu budou velmi známá a oblíbená díla Bedřicha Smetany (Vltava), Antonína Dvořáka (Mazurek, části z Rusalky), Richarda Addinsella (Varšavský koncert), Intermezzo Pietra Mascagniho, Svatební pochod Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, ale také třeba filmová hudba Karla Svobody. Pořadem bude provázet moderátor Marek Šulc. Vstup je sice volný, je ale třeba si na generálku zamluvit vstupenku, aby nebyla překročena kapacita hlediště. Připraveno je ovšem velkorysých 1200 sedadel. Vstupenky jsou k dispozici na www.smetanovalitomysl.cz, ve Festivalovém centru v průchodu do litomyšlského zámeckého areálu nebo na telefonním čísle 461 049 232. Případné zbylé vstupenky pak budou k dispozici přímo v den generálky v pokladně u Festivalové haly od 10.30 hodin.

Originály Alfonse Muchy i několikametrové plátno Jiřího Davida

Alfons Mucha je jedním z čelných představitelů Belle Époque, je proto přirozené, že se jeho díla stávají dominantou Festivalové haly, místa konání 65. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Ročníkové téma připomíná období přelomu 19. a 20. století, zároveň ale upozorňuje, že pocit prožívání „krásných časů“ je velmi individuální. Určitě by se tak dalo nazvat také období přelomu 20. a 21 století, stojí ale za to vnímat je z více úhlů. Druhou část proto tvoří Apoteóza Jiřího Davida, která vychází z Muchova monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!“, patřícího do slavného cyklu Slovanská epopej. Jiří David toto dílo reinterpretuje a přistupuje k němu z pozice současného autora se smyslem pro kritickou analýzu. Rafinovaně zasahuje do jednotlivých částí kompozice díla formou apokryfů dávajících impulz ke kritickému uvažování o celé řadě závažných politických, ekonomických, sociokulturních, filozofických a sociologických otázek, které referují o minulosti a současnosti světa v širších souvislostech. Klade otázky související s přehodnocením významu pojmů, jako jsou domov, vlast, národ, stát, slovanství či historie Čechů. Apoteóza Jiřího Davida byla poprvé představena v roce 2015 v Pavilonu České a Slovenské republiky na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách. Díla je možné spatřit při každé návštěvě pořadu Smetanovy Litomyšle ve Festivalové hale.

Další program

Smetanova výtvarná Litomyšl nabízí téměř dvě desítky tematicky různorodých výstav. Ústřední výstavou je již počtvrté velkoryse koncipovaná open-air přehlídka Plán B, která představí díla současných českých umělců a umělkyň. Plán B opět vnáší do veřejného prostoru malebného města jak veskrze konceptuální, tak multimediální umělecká díla, která reagují na prostor, do něhož jsou instalována. Pozvání do Plánu B přijalo jedenáct umělců.

Jan Cina obklopen smyčcovým kvartetem na scéně, jež vznikne ze zahradních teras, Anna Julie Slováčková ve spolupráci s Big bandem pardubické konzervatoře, Igor Orozovič a Laco Déczi se svými kapelami i výjimečný taneční soubor Dekkadancers či spolupráce s festivalem Tanec Praha. Volná scéna litomyšlského festivalu, Festivalové zahrady, se ještě více snaží pracovat s prostorem a více zařazovat i tanec a divadlo.

Nová Smetanova poetická Litomyšl by mohla v mnohých inspirovat i tvůrčího ducha. Místem k vyjádření bude výstavní prostor v podkroví zámeckého pivovaru. S poezií se budou návštěvníci setkávat na ulici v nahodilých vystoupeních skupiny Slam Poetry i na scéně Festivalových zahrad, kde budou mimo jiné také věhlasní účinkující umělci po svých vystoupeních na Smetanově Litomyšli předčítat z prokletých básníků.

