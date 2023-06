Floridští rodiče kolem mě považují za nepatřičné, aby dítě vykonávalo běžné domácí práce, od toho jsou tu přece jiní. Pozoruju, co s nimi takové zacházení později dělá – děti, zcela nepřipravené na realitu, si pak při setkání s běžným životem často nevědí rady.

Americký deník: Snad nechceš to nebohé dítě nechat jít s košem!

„Naše Isa se dostala na výměnný pobyt v Itálii! Pojede na šest týdnů do Florencie,“ chlubila se mi sousedka Karina. Její chytrá, jednadvacetiletá dcera studuje na Floridské univerzitě a v rámci studia se vůbec poprvé pojede podívat do Evropy. „Sama a bez nás, bude to pro ni velká zkouška. Strašně se těší,“ říkala mi před Vánoci radostně.

O půl roku později je všechno jinak. Isabelle se v jednom z nejmalebnějších evropských měst ale vůbec nelíbí a nemůže se dočkat, až se vrátí domů. „Říká, jak jsou tam lidi neslušní, nechtějí s ní mluvit anglicky, všechno je to tam špinavé a neupravené, auta jim vůbec nedávají přednost a dost se tam nachodí,“ popisuje mi zklamaně Karina.

Sama je z Venezuely a dobře tomu střetu kultur rozumí. Ví, že vyjet do Evropy z Floridy, kde to často vypadá jak v katalogu dovolenkových rezortů, může být pro hodně lidí