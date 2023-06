Poslouchali jsme kluky, kteří nosí na tričku Andrewa Tatea. V mizogynovi vidí novodobého rebela

Peter, Martin, Erik, Miro, Roman, Samo a Paľo oslavili osmnáct let. Všichni studují na odborných školách v Trnavském kraji. Mají různé zájmy i různé představy, co by chtěli dělat, až příští rok odmaturují.

Jedna z věcí, která je spojuje, jsou neskrývané sympatie k Andrewu Tateovi – šestatřicetiletému britsko-americkému podnikateli, kterého si média všímají pro názory typu, že „žena je majetkem muže“, nebo pro jeho trestní stíhání související s obchodováním s lidmi. (Tate už byl mezitím i obžalován, pozn. překl.)

Celosvětově známého mizogyna před rokem a půl ještě žádný z těchto chlapců neznal. Dnes ho nosí vyobrazeného na tričkách, jejichž design si sami navrhli. Na jiných školách se zase stává, že někteří kluci pózují na třídních fotkách s gestem spojených rukou, které odpozorovali právě od Tatea.

Rozhovorem se sedmi středoškoláky jsme se pokusili lépe pochopit, proč si za idola vybrali právě tohoto bývalého kickboxera a dnes internetovou celebritu.

„Dokáže říct věci, které má na srdci, a neřeší, co si o tom kdo myslí,“ zní například jeden z opakujících se argumentů.

Komu to dokáže říct?

Každému, kdo se prý snaží omezovat heterosexuální muže: jednou jsou to feministky, jindy ekologická aktivistka Greta Thunberg, pak zase LGBTI+ komunita.

I takto se dnes na svět mohou dívat mnozí dospívající chlapci nejen na Slovensku.

Pod vlivem toho, co jim zobrazují algoritmy sociálních sítí, mohli uvěřit, že z „normálního muže“ se postupně stává ohrožený druh. Zatímco Tate z jejich pohledu tomuto trendu hrdinsky