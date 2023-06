Tak přímý kontakt se smrtí jsem na jiných horách nezažila, říká zubařka z Přeštic, která vylezla na Everest

Eva Perglerová pracuje jako zubařka v Přešticích na jižním Plzeňsku. Na jaře na sedm týdnů opustila domov i ordinaci a vyrazila na Mount Everest, který zdolala koncem května ve svých 49 letech jako teprve třetí Češka. „Sedíte na vrcholu a opravdu vidíte, že výš už to nejde, že všechno je pod vámi. Koukáte na ty obrovské hory okolo a připadají vám tak blízko. Je to úžasný pocit,“ popisuje v rozhovoru.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

V čem se výstup na Everest (8849 m n. m.) liší od zdolávání jiných hor.

Nakolik je při zdolávání hory možné pomoci druhým, když se dostanou do problémů.

Proč nejvíc horolezců umírá při sestupu.

Čím si horolezci krátí dlouhou chvíli při čekání na dobré počasí.

Jaké myšlenky člověka napadají na vrcholu.

Jaké je být zpátky doma a zase vrtat zuby pacientům několik týdnů poté, co jste vylezla na nejvyšší vrchol světa?

Já už jsem se zpátky těšila. Těšila jsem se domů za rodinou a do ordinace, až budu zase vrtat, až znovu uslyším češtinu… Byla jsem pryč sedm týdnů a už mi to připadalo dlouhé.

Co vás přesvědčilo, abyste se k výstupu na Everest odhodlala, a to navzdory tomu, jak riskantní a nákladná výprava to je?

Pro mě to byl tajný sen, ke kterému jsem směřovala už delší dobu. Lezu po horách třicet let, je to pro mě místo, kde se můžu zklidnit, kde zažívám pocit štěstí a souznění s přírodou.

O Everestu jsem navíc četla knihy, sledovala filmy a o to víc mě lákalo vylézt i na tento nejvyšší kopec a podívat se, jaký je shora výhled.

Jaké hory jste zlezla předtím?

Podmínkou k výstupu na Everest je