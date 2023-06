„Bylo to pro všechny nové, poučili jsme se.“ Jak po deseti letech dopadl zátah na Úřadu vlády a co říkají hlavní aktéři?

Jednání kabinetu se protáhlo, premiér Petr Nečas (ODS) pracoval dlouho do noci. V půl druhé ráno 13. června vešli do budovy Úřadu vlády a přímo do premiérovy kanceláře olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan a ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Nečasovi oznámili, že v sídle vlády zahajují rozsáhlé vyšetřování a že budou prohledávat kanceláře a zatýkat.

„Vyšli jsme ven, abychom zapečetili kancelář, a pamatuji si, jak jsme s Nečasem chvilku zůstali o samotě. A Nečas řekl