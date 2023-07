Lesník o starých lesích: Jděte se podívat na Šumavu. Lesy člověka k obnově nepotřebují

Miroslav Svoboda působí na Katedře ekologie lesa České zemědělské univerzity. S týmem vědců nedávno publikoval text v časopise Science, který upozorňuje na potřebu chránit staré lesy v Evropě. Nejhůře jsou na tom podle něj severské země, ani Česká republika však nejde příkladem a hrozí jí, že přijde o hodnotné kusy ekosystému.

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč má smysl chránit i kousky starých lesů.

Jak se v lesnictví projevuje skutečnost, že jde o relativně konzervativní obor.

Zda je používání dřeva jako ekologického materiálu mýtus.

Proč má Evropa obrovský dluh v ochraně původních lesů a pralesů.

Ve kterých evropských zemích dřevařský lobbing a průmysl válcuje jakékoliv environmentální snahy.

Jak staré lesy vnímají Češi.

Jak starý musí být les, abychom ho nazvali souslovím starý les? Organizace Greenpeace si ve své výzvě Nekácejte hranici stanovila na 120 let. Dává toto číslo smysl?

Těch 120 let funguje jako zkratka. Proč si v Greenpeace vybrali tuto hranici, opravdu nevím. Obecně se stáří lesa určuje velmi obtížně, a čím je les přirozenější a starší, tím je to větší problém. V přirozeném lese nebo pralese, když už použijeme tento jednoduchý termín, jsou stromy různého věku. Záleží, jestli se bavíme o průměrném věku, nebo věku nejstarších stromů. Proto je hranice velmi obtížně určitelná. V České republice věk, se kterým pracují lesníci, vychází z takzvaných lesních hospodářských plánů, ve kterých jsou věky odvozeny od způsobu hospodaření, takže ani tam nemusí být údaj úplně pravdivý.

Není potom hospodaření nepřesné?

Nám se mnohokrát stalo, že jsme přišli do lokality, kde měly být stromy ve věku sto třicet let, a našli jsme tam takové, které měly přes dvě stě. Často uvádím příklad ze Šumavy, z Boubínského pralesa, kde státní lesy před deseti lety žádaly o těžbu starého kusu lesa, protože měly pocit, že se stromy neobnovují. Bylo to mimo jádrovou zónu rezervace a došlo tam k vytěžení čtyři sta let starého stromu. Jeho výřez máme zavěšený u nás na katedře (Katedra ekologie lesa na České zemědělské univerzitě, pozn. red.). Když strom pokácíte, nikdy se nevrátí. Čtyři sta let starých stromů v České republice už možná není víc než